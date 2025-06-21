وزير التموين يكشف حقيقة تحريك سعر الخبز المدعوم

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة ليس لديها نية لتغيير سعر رغيف الخبز المدعوم الذي يبلغ 20 قرشًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا في السكر والأرز، مما ساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير المكون الدولاري.

وأوضح فاروق أن الوزارة تستهدف تعظيم المنتج المحلي، مثل القمح، حيث تخصص أكثر من 2.5 مليار دولار سنويًا بالتنسيق مع البنك المركزي لتأمين السلع الأساسية.

وأشار إلى أن عدم استخدام المكون الدولاري في بعض السلع يحقق وفرًا كبيرًا، مؤكدًا أن مصر لم تستورد سكرًا أو أرزًا هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأكد أن اجتماعه مع شعبة المخابز كان مثمرًا، حيث تمت الاستجابة للطلبات المنطقية، مع وجود رغبة في زيادة معروض المخابز لتلبية الاحتياجات.

وأضاف أن الدولة تتحمل زيادة تكلفة السولار الأخيرة دون التأثير على سعر الخبز، مع وجود استراتيجية لتوزيع 36 ألف مخبز تنتج يوميًا ما بين 270 إلى 280 مليون رغيف.

وأوضح أن الحكومة تواصل النقاشات حول منظومة الدعم النقدي، حيث بدأت تجربة الكارت الموحد في بورسعيد لتنقية البطاقات التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار إلى أن هذا الكارت يمثل خطوة أولية لتطبيق الدعم النقدي إذا تم التوافق عليه مع البرلمان والقوى السياسية.

وأكد فاروق التزام الوزارة باستقرار أسعار السلع المدعومة وتعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.