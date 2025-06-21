الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس مع بدء الصيف فلكيًا

كتب- حسن مرسي:

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن التوقعات الجوية لفصل الصيف الذي بدأ فلكيًا اليوم مع تعامد الشمس على مدار السرطان.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، قالت غانم إن فصل الصيف سيستمر لمدة 3 أشهر، متوقعة ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

وأضافت أن الطقس سيتميز بتأثير منخفض الهند الموسمي، الذي يجلب كتلًا هوائية حارة من صحراء شبه الجزيرة العربية عبر البحر المتوسط، مما يزيد من نسب الرطوبة.

وأوضحت أن هذا المنخفض يحمل كميات كبيرة من بخار الماء، مما يرفع الإحساس الفعلي بالحرارة، حيث سجلت القاهرة الكبرى اليوم 36 درجة مئوية، لكن الإحساس بها وصل إلى 38 أو 39 درجة بسبب الرطوبة.

وأشارت إلى أن تأثير المنخفض سيستمر طوال الصيف، مع ذروة الحرارة في يوليو وأغسطس، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 36 و37 درجة مئوية في المتوسط.

وأكدت غانم أن درجات الحرارة في القاهرة نادرًا ما تتجاوز 40 درجة مئوية، بينما قد تصل في محافظات الصعيد إلى 42 أو 43 درجة، لكن مع انخفاض الرطوبة، يكون الإحساس بالحرارة أقل حدة مقارنة بالمناطق الساحلية.

وأضافت أن الرطوبة تظل العامل الأكثر تأثيرًا في زيادة الشعور بالحرارة في المناطق الشمالية.

وأوضحت أن التقلبات اليومية ستكون محدودة، ولا يُتوقع تسجيل ارتفاعات غير معتادة كما يحدث في الربيع، مشيرة إلى أن البلاد شهدت اليوم ارتفاعًا طفيفًا بمعدل درجة أو اثنتين فوق المعدلات الطبيعية، مما يعكس بداية التأثر بمنخفض الهند الموسمي.