زي موحد وبطاقات تعريف ذكية.. القاهرة تبدأ تطبيق نظام "السايس المرخص"

كتب- حسن مرسي:

أعلن محمد عامر، مدير إدارة تنظيم انتظار المركبات بمحافظة القاهرة عن البدء الرسمي في تطبيق نظام "السايس المرخص" في شوارع المنطقة الغربية من المحافظة كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميمه على باقي مناطق القاهرة ثم باقي محافظات الجمهورية، بهدف ضبط مهنة السايس وإنهاء ظاهرة "الأتاوة".

قال "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، إن البدء كان يوم الخميس الماضي في غرب القاهرة، والتي تشمل أحياء عابدين، وغرب القاهرة، والأزبكية، ووسط القاهرة، أي ما يقارب ثمانية أحياء.

زي موحد وبطاقات تعريف ذكية وأسعار محددة للركنة

وأوضح عامر أن المنظومة الجديدة لتنظيم السايس تأتي وفقًا للقانون 150 لسنة 2020، الذي تم تطبيقه في القاهرة منذ عام 2021.

وأشار إلى أن التحديثات الجديدة تضمنت ميكنة المنظومة بالكامل، حيث تم تصميم "جاكيت" خاص بالسايس يحمل لون شعار القاهرة، بالإضافة إلى وضع "نحاسة" (بطاقة تعريف) تحتوي على كود للمحافظة، وكود للمنطقة، وكود للحي، وكود للموقع الذي يعمل به السايس.

وأضاف أنه يوجد على الجانب الأيسر من الجاكيت "كيو آر كود" (QR Code) يمكن لأي مواطن مسحه باستخدام هاتفه المحمول، وعند مسح الكود، يظهر اسم المنطقة، والحي، والموقع، واسم الشركة المتعاقدة مع المحافظة، والسجل التجاري، والممثل القانوني للشركة، واسم السايس رباعيًا ورقمه القومي.

ولفت عامر إلى أن هذا الكود يبين ما إذا كان السايس يعمل تبعًا للشركة المسؤولة عن الموقع ولا يجوز تشغيله في موقع آخر.

وأكد عامر أن الكيو آر كود يحل إشكالية الشكاوى المتعلقة بالمطالبات بمبالغ كبيرة، حيث يوضح للمواطن سعر الركنة بالساعة (الساعة الأولى، الساعة الثانية)، مما يمكن المواطن من معرفة حقه والمطالبة بالسعر المحدد، وبالتالي الفصل بين السايس الرسمي والمدعي بالانتماء للمحافظة.

عقوبة للمخالفين

وفيما يتعلق بالسايس غير المرخص، أوضح محمد عامر أن الجاكيت المخصص يحمل في الخلف شعار المحافظة، واسم الإدارة المشرفة على التنظيم، ورقمًا مختصرًا لغرفة عمليات ديوان عام المحافظة متاحًا على مدار 24 ساعة للشكاوى.

وأكد عامر أن أي شخص لا يرتدي الزي الموحد أو لا تنطبق عليه البيانات المحدثة على الجاكيت، يُعتبر مخالفًا للمادة التاسعة من القانون 150، والتي تفرض عقوبة السجن ستة أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين الاتصال بالنجدة أو أي جهة أمنية (المرور أو النجدة) للتعامل مع هذا الشخص الخارج عن المنظومة.