بحضور محافظ الوادي الجديد.. الجمعية الشرعية تطلق مؤتمرها الأول للحروق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أطلقت الجمعية الشرعية الرئيسية مؤتمرها الأول للحروق بعنوان “الريادة.. التجديد والأثر” بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور أحمد طمارة، مستشار وزيرة التضامن للقطاع الطبي نائبًا عن وزيرة التضامن، والدكتور عمرو مجدي رئيس الجمعية المصرية لجراحة التجميل، ونخبة من أساتذة جراحة الحروق والتجميل.

وقال مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية، إن الجمعية تجسد قيم الرحمة والتكافل من خلال خدماتها الطبية المجانية التي تقدمها عبر 106 مركزًا طبيًا في جميع المحافظات، قائلاً:

“نحن نواجه أكثر أنواع الألم قسوة بقلوب مخلصة وعلم راسخ”.

وأشار إلى أن مستشفى الحروق يعالج أكثر من 5 آلاف مريض سنويًا بالمجان، وحصل على أعلى شهادات الجودة الصحية في مصر.

من جانبه، أشاد محافظ الوادي الجديد بجهود الجمعية وتفانيها في تقديم خدمات على أعلى مستوى.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور عمرو مجدي، رئيس الجمعية المصرية لجراحة التجميل، إن مستشفى الحروق التابع للجمعية والذي يقدم خدماته بالكامل بالمجان يُعد من أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة، مشيرًا إلى التميز المستمر في تطوير الخدمة الطبية.





