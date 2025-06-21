توضيح عاجل من البترول بشأن أزمة انقطاع الكهرباء في الصيف

كتب- محمد أبو بكر:

كشف معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل الحصول على 3 سفن التغييز، موضحا أن خطة الحصول عليها منذ أشهر وليس بسبب توتر الأوضاع في المنطقة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل سفينة لها خصائص تختلف عن الأخرى، موضحا أنه تم البدء مبكرًا في الحصول على سفن التغييز لتأمين الاحتياجات البترولية.

وأردف أن سفن التغييز الثلاثة سوف تساهم في تأمين الاحتياجات البترولية في الصيف ولن تكون هناك أزمة، مضيفا أنه تم التعاقد على 60 شحنة غاز لتغطية أشهر الصيف بالكامل.

وأوضح معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه يتم العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز لتقليل الفجوة، مؤكدًا أن أحمال الكهرباء تزيد في فترة الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وشدد على أنه تم تركيب ذراعي تحميل وخطوط لنقل الغاز إلى الشبكة القومية، لافتا إلى أنه يتم تنويع مصادر الاستيراد لتوفير سفن تغييز للغاز المسال إلى مصر.

وأردف معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هناك 3 سفن من أصل 4 سفن موجودة في مصر والرابعة اقتربت من الوصول، مؤكدا عدم تكرار أزمة انقطاع التيار التي حدثت الصيف الماضي.

وشدد معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، على أن وزارة البترول نجحت في الحصول على أفضل العروض لسفن التغييز الثلاثة.



