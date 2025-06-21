كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور محمود أبوزيد وزير الري الأسبق، تفاصيل الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إثيوبيا في بناء سد النهضة خلال السنوات الماضية، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس والتي قال فيها: "سد النهضة بنته إثيوبيا بتمويل غبي من الولايات المتحدة الأميركية، وهذا يقلل بشكل كبير من تدفق المياه إلى نهر النيل".

وقال "أبو زيد"، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت الحكومة الإثيوبية في بناء سد النهضة، من خلال شقين أولهما الشق السياسي حيث عمدت الحكومة الأمريكية طوال السنوات الماضية، على دعم المشروع سياسيًا من خلال حشد دول العالم على تأييد الفكرة ودعمها وكان أبرز المستجيبين لها إسرائيل والصين.

وتابع: "كما دعمت الحكومة الأمريكية عملية تشييد سد النهضة من خلال تمويل المشروع ماديًا دون الكشف عن تفاصيل الدعم والمبلغ الذي يتضمنه".

وعن سبب دعم أمريكا لإثيوبيا في فكرة بناء سد النهضة، قال أبو زيد: "لا أعتقد أن أمريكا دعمت الحكومة الإثيوبية من أجل مشروع تنمية ببلادهم بل الهدف الرئيسي الذي تستهدفه أمريكا هو الضغط على مصر من أجل مصالحها".

وأعرب "أبو زيد"، عن استنكاره لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتعلق بسد النهضة.