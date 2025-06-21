كتب- محمد صلاح:

واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية لجميع مواقع العمل والإنتاج، وقام اليوم السبت، بزيارة ميدانية مفاجئة إلى محطة محولات الهضبة 2 جهد 220 / 66/ 11 ك ف، ومجمع المخزون الاستراتيجي للكابلات بهضبة الاهرامات، بمحافظة الجيزة، وإدارة شبكات كهرباء مدينة العبور بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي للتشغيل وجودة الخدمات المقدمة، ومخزون الكابلات الاستراتيجي لجميع الجهود وغيرها من الإجراءات في إطار تحسين معدلات الأداء والاستعدادات لفصل الصيف وزيادة الأحمال.

استهل الدكتور محمود عصمت، الجولة الميدانية بمحطة محولات الهضبة 2 التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء والتي توفر التغذية الكهربائية لمنطقة المتاحف بهضبة الأهرامات والمتحف الكبير والخط الرابع لمترو الأنفاق، حيث تفقد مكونات المحطة وعنابرها المختلفة للمفاتيح والسكاكين ومحولاتها الرئيسية والمساعدة وكذلك مجموعات الشواحن والبطاريات والكبالين وغيرها.

وشملت الجولة مجمع مخازن الكابلات لجميع الجهود والذي يحتوي على المخزون الاستراتيجي للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتمت مراجعة كيفية الاستفادة من مخزون الكابلات والمهمات واستخدامها ، وتم التوجيه بمراجعة كافة الإجراءات الخاصة بتأمين عمل المحطة وخطة السلامة والصحة المهنية ومراجعة الوصلات المختلفة فى محيط المحطة وغيرها من الإجراءات لضمان السلامة واستمرارية العمل وتعظيم الفائدة.

وشدد وزير الكهرباء، على تنفيذ إجراءات السلامة وتطبيق محددات التشغيل الجيد لضمان تأمين التغذية في نطاق عمل المحطة والمناطق المحيطة في ضوء خطة الاستعداد لفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

امتدت الزيارة الميدانية لتشمل إدارة شبكات كهرباء مدينة العبور بمحافظة القليوبية، وتفقد الدكتور محمود عصمت القطاعات المختلفة، ومركز خدمة العملاء ومخازن قطع الغيار والمهمات الاحتياطية ومراكز البيانات ومعايرة العدادات والتحكم ومركز خدمة القادرون باختلاف، والتقى بالمواطنين وطالبي الخدمة.

كما اطمئن على تطبيق معايير الجودة وحساب الوقت منذ دخول المشترك إلى مركز خدمة العملاء واستقباله من قبل الموظف المختص وحتى حصوله على الخدمة ومغادرته المكان، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل، بالإدارة بحضور المهندس حسن البيلي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، حول أهمية مركز البيانات والطاقة الاستيعابية له وتأمين عمله ومعدلات الطاقة المشتراة والمباعة ونسب الفقد الفني والتجاري ومقارنتها بالفترة الزمنية خلال العام الماضى، وكذلك معدلات الزيادة في الأحمال خلال الأسابيع الماضية، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة في نطاق العمل.

وناقش الدكتور عصمت معدلات الأعطال والتقارير الخاصة بمتابعتها ونوعية كل عطل وتكرارها وأسباب ذلك، وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار ومحاضر الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد في كل منطقة، وتم التوجيه بمراجعة جميع أكشاك الكهرباء واللوحات في نطاق مدينة العبور وتأمينها حرصا على سلامة المواطنين والعاملين وضمان تأمين التغذية الكهربائية.

وقال الدكتور محمود عصمت أن رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة الإجراءات الخاصة بترشيد الاستهلاك وتنفيذ التعليمات الصادرة فيما يخصّ الإنارة العامة ولوحات الإعلانات وغيرها على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية، مضيفا أهمية التواصل مع المشتركين من خلال مراكز خدمة العملاء والعمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل، مشيرًا إلى استمرار الزيارات الميدانية والتواجد في كافة المواقع لاسيما التي تختص بالتعامل مع المشتركين لمتابعة تطبيق خطة تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمعدلات الأداء.

كما وجه باستمرار العمل على تحسين مؤشرات الأداء، وتفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الاقتصادي، وتقديم خدمات كهربائية تليق بحجم الإنفاق الضخم الذي حظى به قطاع الكهرباء خلال العشر سنوات الماضية موضحا اهتمام الدولة بالكهرباء كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.