كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إجراء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا اليوم بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"الجيزة" تنظم معرضًا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية غدًا

تفتتح محافظة الجيزة، غدًا الأحد، فعاليات معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية، وذلك بفندق الفورسيزون بحي جنوب الجيزة، بمشاركة واسعة من العارضين المحليين والدوليين، وعدد من السفارات والمحافظات، ويستمر على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري، مع فتح أبوابه مجانًا للجمهور.

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الرئيس السيسي وملك البحرين يحذران من اتساع دائرة الصراع بالمنطقة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا اليوم بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

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"مدبولي" يتابع جاهزية الشبكة القومية للغاز الطبيعي وتأمين الإمدادات

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي (ناتا)، والذي تقوم بتشغيله الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، يرافقه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وقيادات قطاع البترول؛ وذلك في إطار المتابعة والاطمئنان على جاهزية الشبكة القومية لضخ إمدادات الغاز الطبيعي لقطاعات الاستهلاك.

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امتحانات الثانوية العامة 2025.. أقوى مراجعات البلاغة

يقدم "مصراوي" مراجعة نهائية مخصصة لفرع البلاغة ضمن مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي، استعدادًا لامتحان اللغة العربية المقرر عقده غدًا الأحد، 22 يونيو، وفقًا للجدول الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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غدًا.. إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى حياة كريمة

أعلنت وزارة التنمية المحلية، تدشين مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" غدًا الأحد.

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الانقلاب الصيفي.. الشمس تتعامد على الغرف المقدسة بمعبد إدفو بأسوان

يشهد معبد إدفو بأسوان، ظاهرة فلكية فريدة، إذ تتعامد الشمس بالغرف المقدسة بالمعبد، معلنة بداية فصل الصيف بحسب التقويم الذي وضعه قدماء المصريين قبل آلاف السنين.

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انطلاق انتخابات صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركات الكهرباء

تنطلق اليوم فعاليات انتخابات عضوية مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات النقل والإنتاج، برئاسة المحاسب عبد المحسن خلف، وسط منافسة قوية بين المرشحين الممثلين لشركات الإنتاج والنقل، إضافة إلى ممثلي الوزارة، الشركة القابضة، والخدمات الطبية التابعة لشركات الإنتاج.

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حل مؤقت.. مدبولي: 3 سفن تغييز تدخل الخدمة اعتبارًا من يوليو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تشغيل 3 سفن للتغييز خلال العام الجاري، وذلك اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل بهدف تأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي، وتعويض التراجع المؤقت في الإنتاج المحلي، لحين استعادة معدلات الإنتاج لما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية.

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مدبولي: إنتاج جديد للغاز من شركتي "شل" و"إيني" مطلع يوليو المقبل

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دخول إنتاج جديد من الغاز الطبيعي، ابتداءً من يوليو 2025 من خلال شركتي شل وإيني.

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جولة مفاجئة.. وزير الصحة يتفقد المركز الصحي الحضري بصقر قريش

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، المركز الصحي الحضري بصقر قريش، بحي المعادي، في محافظة القاهرة، صباح اليوم السبت، في جولة مفاجئة ضمن سلسلة جولاته الميدانية، التي تهدف إلى الاطمئنان على سير العمل الصحي، والتأكد من حصول المرضى على أفضل خدمة طبية، وتذليل أي عقبات قد تواجه المنظومة الصحية.

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إمبراطور الرياضيات وملك الكيمياء.. تحذير برلماني من إعلانات الدروس الخصوصية

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم ووزيرة التنمية المحلية؛ بشأن الانتشار الواسع لإعلانات الدروس الخصوصية على جدران الحوائط في الشوارع والميادين.

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