نجاح عملية زراعة كبد لطفلة بعمر عامين ضمن منظومة التأمين الصحي بالأقصر

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر عن نجاح عملية زراعة كبد لطفلة تبلغ من العمر عامين، ضمن خدمات المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، في إنجاز يُجسد الدعم الطبي والرعاية المتكاملة التي توفرها المنظومة للمواطنين.

وأوضح والد الطفلة أن ابنته كانت تعاني من انسداد خلقي في القنوات المرارية، وبدأت رحلتهم مع العلاج عبر عدد من المستشفيات والمراكز الخاصة دون استقرار في الحالة الصحية، حتى تم التوجه إلى مستشفى نيل الأمل لعلاج التشوهات الخلقية بالإسكندرية. وبسبب ارتفاع تكلفة الجراحة، لجأت الأسرة إلى فرع الهيئة بالأقصر.

وبعد عرض الحالة على الجهات المعنية داخل الفرع وإجراء التشخيص الدقيق، تم رفعها إلى اللجنة العليا لزراعة الكبد، حيث تقرر إجراء العملية تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وتمت بنجاح، فيما تخضع الطفلة حاليًا للمتابعة الطبية الدقيقة ضمن برامج التأمين الصحي الشامل.

من جانبها، أكدت الدكتورة رحاب عبدالوهاب، مدير عام فرع الأقصر للتأمين الصحي الشامل، أن هذا النجاح يأتي في إطار الجهود المبذولة لتقديم خدمات طبية عالية الجودة، مشيرة إلى أن حملة "من حقك تختار" لعبت دورًا مهمًا في تمكين المنتفعين من اختيار جهات العلاج داخل المنظومة، التي تضم شبكة من مقدمي الخدمات الصحية المتعاقدين وفقًا لأحدث المعايير الطبية والبروتوكولات العلاجية.

وأضافت أن الهيئة تواصل تقديم خدمات متقدمة ومتنوعة للمواطنين، بما يضمن عدالة الوصول للخدمة الصحية، ويخفف العبء المالي عن كاهل الأسر المصرية، خاصة في الحالات المرضية الدقيقة.

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