"الجيزة" تنظم معرضًا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية غدًا

كتب- محمد أبو بكر

تفتتح محافظة الجيزة، غدًا الأحد، فعاليات معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية، وذلك بفندق الفورسيزون بحي جنوب الجيزة، بمشاركة واسعة من العارضين المحليين والدوليين، وعدد من السفارات والمحافظات، ويستمر على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري، مع فتح أبوابه مجانًا للجمهور.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن تنظيم المعرض يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعات الحرفية والتراثية، نظرًا لدورها المحوري في تمكين المرأة والشباب، وتعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية على مستوى المحافظات.

وأوضح المحافظ، أن المعرض يضم باقة متنوعة من المنتجات، تشمل السجاد اليدوي، والخزف، والفخار، وغيرها من الحرف التي تشتهر بها قرى المحافظة، وذلك بمشاركة عارضين من أبناء الجيزة، ومنصة "أيادي مصر"، إلى جانب مشاركات من سفارات وجهات دولية ومحافظات أخرى، بما يعزز فرص التبادل الثقافي والتجاري وتوسيع آفاق التسويق للحرف اليدوية.

وأشار "النجار"، إلى حرص المحافظة على تنظيم معارض وملتقيات دورية بالتعاون مع الجهات المعنية، لدعم الحرفيين وتعريف الجمهور بمنتجاتهم وتسهيل تسويقها، مشددًا على أن الصناعات التراثية تمثل ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل.

وأضاف أن المحافظة تواصل تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للحرفيين، ضمن خطة تنمية القدرات ورفع جودة المنتجات، وفتح منافذ تسويق جديدة محليًا ودوليًا، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير قطاع الصناعات التراثية والارتقاء به.

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