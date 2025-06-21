الرئيس السيسي وملك البحرين يحذران من اتساع دائرة الصراع بالمنطقة

كتب- محمد نصار:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا اليوم بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أعرب الزعيمان عن قلقهما البالغ من التصعيد الجاري بين إسرائيل وإيران، محذرين من اتساع دائرة الصراع بما ستكون له تبعاته الجسيمة على دول المنطقة كافة.

وأكدا ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسئولية، والعمل على حل الأزمة الجارية بالتفاوض والوسائل السلمية، وعلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الزعيمين شددا على أن التصعيد الجاري بالمنطقة يرتبط بشكل أساسي باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدين ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بالقطاع، ومحذرين من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع.

كما أكد الزعيمان ضرورة الإنفاذ الفوري والعاجل للمساعدات الإنسانية لإنقاذ أهالي غزة، وشددا على أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يعد الضمانة الوحيدة للاستقرار الإقليمي.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاتصال شهد تأكيد عمق العلاقات بين مصر والبحرين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في كل المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين للتقدم والرخاء.

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