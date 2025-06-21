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محافظ القاهرة: شقق بديلة في 15 مايو لمتضرري حادث عقاري حدائق القبة

03:23 م السبت 21 يونيو 2025

ركام عقارات حدائق القبة المنهارة

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كتب- محمد نصار:

وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ببدء تسكين الأسر المضارة في حادث انهيار العقارين 20 و22 أبو سيف من الخليج المصري بحي حدائق القبة، بعد إجراء عمليات الحصر اللازمة، وجار العمل على تسليم أول 4 أسر وحدات بديلة في مدينة 15 مايو.

كما وجه محافظ القاهرة، بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم، واتخاذ اللازم نحو مساعدة الأسر المضارة.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة حدائق القبة الخليج المصري
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