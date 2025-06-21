هل اختفت ظاهرة شراء الأصوات في مصر؟.. رفعت قمصان يُجيب -فيديو

كتب- محمد شاكر:

قال اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقًا، والمستشار السابق لرئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إن بعض السياسيين والمثقفين يطلقون كلمة "المال السياسي" على ظاهرة شراء الأصوات خلال العملية الانتخابية؛ وهو أمر يسيء إلى مصر وإلى الأداء الديمقراطي فيها.

وقال قمصان، في تصريحات لبرنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي، عبر "مصراوي": "لا سياسة دون مال، ولا يوجد عمل حزبي واحد يمكن أن يتم بشكل صحيح دون أن يُنفق عليه بشكل كافٍ، ولا يمكن تقديم أنشطة حقيقية للجمهور دون مال."

وأضاف المستشار السابق لرئيس الوزراء لشؤون الانتخابات: "كلنا سمعنا عما فعله إيلون ماسك مع ترامب في الحملات الانتخابية، وكيف أنفق رقمًا كبيرًا على المؤتمرات والدعاية.. وما إلى ذلك."

وتابع قمصان: "هناك فارق كبير بين المال السياسي وشراء الأصوات؛ لأن الظاهرة الأخيرة تدخل في إطار الرشاوى الانتخابية، وهذه ظاهرة جرمها القانون والعرف."

وأكمل المستشار السابق لرئيس الوزراء لشؤون الانتخابات: "الرشاوى الانتخابية سلوك معيب يلجأ إليه بعض المرشحين؛ لاكتساب مواقع لا يستحقونها، ويَلجأ إليه ناخبون لا يعرفون قيمة أصواتهم، فباعوها بأبخس الأثمان، وهو أمر غير لائق بأي شخص."

الطريق إلى البرلمان

انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.

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