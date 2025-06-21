غدًا.. إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى حياة كريمة

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، تدشين مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" غدًا الأحد.

واختتمت وزارتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة استعداداتهم لإطلاق المبادرة الطموحة صباح الأحد بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية.

وبحسب بيان التنمية المحلية، تستهدف المبادرة توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية.

من جانبها، صرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بأن الأيام الماضية شهدت تفاعلًا ملحوظًا من كل الأطراف مع المبادرة التي تأتي في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية باستكمال الأعمال والتدخلات المطلوبة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبما يضمن الاستفادة الكاملة للأسر والمواطنين من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذه القرى من خلال المبادرة الرئاسية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن المؤشرات الأولية تبشر بأن قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات ومؤسسات الأعمال وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذو الخبرات الطويلة في هذا الملف كمصر الخير والأورمان وحياة كريمة، سينجحون في تحدي تطوير 80 ألف منزل خلال مدى زمني مناسب.

وأكدت الدكتورة منال عوض، ترحيب الحكومة المصرية بكل المؤسسات والهيئات والجهات التي ترغب في تمويل وتنفيذ تدخلات المشاركة المجتمعية ضمن أعمال هذه المبادرة المهمة بما يساهم في سرعة تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المنازل المستهدفة للأسر الأولى بالرعاية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

في السياق ذاته، صرح الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية بالوزارة، بأنه تم التنسيق بشكل مكثف مع مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة لإخراج المؤتمر المزمع عقده صباح الأحد بأفضل صورة، ودعوة شركاء التنمية وممثلي قطاعات المسئولية المجتمعية والاستدامة بالبنوك والشركات ليكونوا جزءًا رئيسًا من الحدث، وداعمًا أساسيًا للجهود التي تستهدف الارتقاء ببيئة السكن في قرى "حياة كريمة".

كما أشار مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة"، إلى أن وزيرة التنمية المحلية أكدت أهمية المشاركة الكاملة للمحافظين وفرق العمل المسئولة بالمحافظات المستهدفة، لضمان التعاون الكامل بين جهات تمويل وتنفيذ التدخلات من جانب، والإدارة المحلية ومديريات التضامن على المستوى المحلي من جانب آخر.

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