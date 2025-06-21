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امتحانات الثانوية العامة 2025.. أقوى مراجعات البلاغة

02:26 م السبت 21 يونيو 2025
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    مراجعات البلاغة
  • عرض 8 صورة
    مراجعات البلاغة
  • عرض 8 صورة
    مراجعات البلاغة
  • عرض 8 صورة
    مراجعات البلاغة
  • عرض 8 صورة
    مراجعات البلاغة
  • عرض 8 صورة
    مراجعات البلاغة
  • عرض 8 صورة
    مراجعات البلاغة
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كتب- أحمد الجندي:

يقدم "مصراوي" مراجعة نهائية مخصصة لفرع البلاغة ضمن مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي، استعدادًا لامتحان اللغة العربية المقرر عقده غدًا الأحد، 22 يونيو، وفقًا للجدول الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مراجعة مركزة تغطي كل المنهج

وتغطي المراجعة جميع محاور منهج البلاغة، مع الحرص على تبسيط الشرح وتقديم المعلومات بطريقة ميسرة؛ بما يساعد الطلاب على الفهم السريع وتحقيق الاستيعاب الكامل للمادة.

الأسئلة المتكررة والنقاط الأساسية

وتركز المراجعة أيضًا على أبرز الأسئلة التي تكررت في امتحانات الأعوام السابقة؛ مع توضيح القواعد البلاغية والتراكيب اللغوية الأكثر ترجيحًا للورود في امتحان هذا العام، في محاولة لدعم الطلاب وتزويدهم بأدوات فعالة تساعدهم على تحقيق أعلى الدرجات.

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وزارة التربية والتعليم مراجعات البلاغة امتحانات الثانوية العامة 2025
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