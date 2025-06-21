"النقل" تبحث تفعيل مخالفة رادعة للتعدي على مسار الأتوبيس الترددي

كتب- محمد نصار:

ناشدت وزارة النقل، المواطنين ومستخدمي الطريق الدائري، عدم استخدام الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي، والتي تقع في الحارة اليسري بكل اتجاه من الطريق، مع ضرورة الالتزام بالسير في الحارات الأخرى، وذلك حفاظًا على كفاءة واستدامة منظومة النقل الجماعي الجديدة، والحد من الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات في حارة الأتوبيس الترددي.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم الانضباط المروري على الطريق الدائري، وتعزيز السلامة لجميع مستخدمي الطريق.

وفي هذا السياق، كشفت الوزارة، عن تعاون وثيق مع الإدارة العامة للمرور لإقرار وتفعيل مخالفة مرورية رادعة ضد أي مركبة تسير داخل الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي، وذلك ضمن خطة شاملة لتطبيق الضوابط المرورية بصرامة على الطريق.

وأعربت وزارة النقل، عن ثقتها في وعي المواطنين والتزامهم بتعليمات السلامة والأمان، مؤكدة أن التعاون المجتمعي والالتزام بالحارات المرورية يساهم بشكل كبير في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإنجاح منظومة النقل الحديثة التي تخدم ملايين المواطنين يوميًا.

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