مدبولي: "إيني" تضخ إنتاجًا جديدًا من حقل ظهر بعد انتظام سداد المستحقات

كتب – محمد نصار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شركة "إيني" الإيطالية ستبدأ ضخ إنتاج جديد من حقل ظهر، وذلك بعد تجاوز فترة التراجع السابقة التي شهدها الإنتاج نتيجة تأخر سداد المستحقات.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، أن الحكومة وضعت حلًا مستدامًا يمتد لخمس سنوات على الأقل، يهدف إلى ضمان استقرار تشغيل محطات الكهرباء من خلال توفير الوقود اللازم بشكل منتظم.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة باتت منتظمة في سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، مشيرًا إلى تقديم حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أنه نتيجة لهذه الخطوات، سيتم تشغيل خطي غاز جديدين بالتعاون مع شركتي شل وإيني بنهاية شهر يوليو المقبل، مما يعزز القدرة الإنتاجية ويدعم استقرار منظومة الطاقة في البلاد.

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