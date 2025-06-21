الانقلاب الصيفي.. الشمس تتعامد على الغرف المقدسة بمعبد إدفو بأسوان

القاهرة- أ ش أ:

يشهد معبد إدفو بأسوان، ظاهرة فلكية فريدة، إذ تتعامد الشمس بالغرف المقدسة بالمعبد، معلنة بداية فصل الصيف بحسب التقويم الذي وضعه قدماء المصريين قبل آلاف السنين.

وقال أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، خلال بيان صحفي صادر عن الجمعية اليوم السبت: إن تلك الظاهرة التي تتكرر في عدد من المعابد التي شيدها ملوك مصر القديمة، تؤكد على ريادة المصريين القدماء لعلوم الفلك والهندسة.

وأشار أبوزيد، إلى أن الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، تعمل على وضع تلك الأحداث الفلكية التي تتجاوز الـ 22 ظاهرة، على الأجندة السياحية المصرية، بما في ذلك الظواهر الفلكية التي يشهدها معبد إدفو.

وكشف رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، عن تنامي الاهتمام بما يُعرف بـ "سياحة الفلك" في العالم، وطالب بأن توضع الظواهر الفلكية التي تحدث بالمعابد والمقاصير المصرية القديمة في محافظات أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، والوادي الجديد على الأجندة السياحية، وأن يتم الترويج لها على غرار ظاهرة تعامد الشمس بمعابد أبوسمبل.

واعتبر أبوزيد، أن ظاهرة تعامد الشمس وغيرها من الظواهر الفلكية التي تشهدها المعابد والمقاصير المصرية القديمة، تؤكد على أهمية إلقاء الضوء على حياة المصري القديم، كما أن الظاهرة هى الشفرة التي يمكن أن تكشف عن الكثير من الأسرار الفلكية التي لم يكشف عنها بعد في معابد قدماء المصريين، موضحًا بأنه يقوم حاليا بعدد الدراسات التي تدور في هذا المجال.

اقرأ أيضًا:

مشروع تعديل الايجار القديم.. ما الموقف القانوني حال رفض المستأجر الإخلاء؟

اضطراب الملاحة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

الخط الرابع للمترو.. دراسة المرحلة الثانية بطول 31.8 كم و21 محطة

حالات ينتهي فيها عقد الايجار القديم قبل 7 سنوات.. تعرف عليها