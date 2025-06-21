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مدبولي: إنتاج جديد للغاز من شركتي "شل" و"إيني" مطلع يوليو المقبل

01:06 م السبت 21 يونيو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد عبدالناصر:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دخول إنتاج جديد من الغاز الطبيعي، ابتداءً من يوليو 2025 من خلال شركتي شل وإيني.


وقال "مدبولي"، خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن شركة إيني تبدأ الإنتاج من حقل ظهر للغاز في شهر يوليو.


وأكد رئيس الوزراء، أن الاعتماد على سفن التغييز سيكون بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن بعد عودة عمليات ضخ الغاز الطبيعي بشكل مستقر، سيتم الاستغناء عن سفن التغييز.


كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة ملتزمة بتسديد جميع المديونيات بشكل مستقر.

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مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الغاز الطبيعي
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