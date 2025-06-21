حل مؤقت.. مدبولي: 3 سفن تغييز تدخل الخدمة اعتبارًا من يوليو

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تشغيل 3 سفن للتغييز خلال العام الجاري، وذلك اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل بهدف تأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي، وتعويض التراجع المؤقت في الإنتاج المحلي، لحين استعادة معدلات الإنتاج لما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية.

وأوضح "مدبولي"، خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن التفكير في تشغيل هذه السفن بدأ منذ نحو 6 أشهر، واليوم يتم استكمال اللمسات الأخيرة قبل بدء التشغيل الفعلي، مشيرًا إلى أن السفينة الثانية والتي تمركزت في ميناء العين السخنة، ستبدأ في ضخ الغاز بنهاية الشهر الجاري.

وأكد رئيس الوزراء، أن الاعتماد على هذه السفن يأتي بشكل مؤقت خلال المرحلة الراهنة، وليس حلًا دائمًا، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لضمان استمرارية إمدادات الطاقة، ودعم الاستقرار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

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