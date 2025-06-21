كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم ووزيرة التنمية المحلية؛ بشأن الانتشار الواسع لإعلانات الدروس الخصوصية على جدران الحوائط في الشوارع والميادين.

وانتقد النائب الإعلان عن الدروس الخصوصية، من خلال استخدام عبارات مثل "إمبراطور الرياضيات" و"أسطورة الإنجليزي" و"ملك الكيمياء"، مؤكدًا أن الإعلانات تتم عن الدروس الخصوصية بأسماء المعلمين مع كتابة أرقام تليفونات مساعديهم؛ للحجز لديهم قبيل بدء العام الدراسي المقبل.

وقال زين الدين إن هذه الظاهرة بدأت تنتشر بصورة كبيرة؛ استعدادًا للعام الدراسي المقبل، وحتى قبيل انتهاء العام الدراسي الحالي، ومع استمرار امتحانات الثانوية العامة حاليًّا، مشيرًا إلى أنه في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وضبط العملية التعليمية، تزداد على أرض الواقع ظاهرة أخرى موازية تمثل تحديًا جديدًا، وهي انتشار الإعلانات العشوائية على الحوائط والميادين العامة، التي يروّج فيها مدرسون أنفسهم بألقاب رنانة كـ"إمبراطور الرياضيات"، و"الوحش في الفيزياء"، و"أسطورة اللغة الإنجليزية"، وغيرها من العبارات غير التربوية التي تكرس لفكرة البهرجة لا الكفاءة.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن هذا الانتشار لا يشوّه فقط المظهر الحضاري للمدن؛ بل يؤكد مدى تغوُّل ظاهرة الدروس الخصوصية وخروجها عن السيطرة، ويكشف ضعف الرقابة على الإعلانات غير القانونية، فضلًا عن مخالفتها قوانين المحليات، وتشجيعها على سلوكيات تعليمية غير منضبطة تضر بمنظومة التعليم الرسمية، مطالبًا بشن حملات منظمة لإزالة هذه الإعلانات من على الحوائط والميادين العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مَن يروج لخدمات تعليمية غير مرخصة بهذه الطريقة ووضع آلية واضحة لتنظيم الإعلانات التعليمية خارج إطار المدارس الرسمية وتشديد الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة، إضافة إلى ضرورة تعزيز دور وزارة التربية والتعليم في تقديم بدائل تعليمية قوية داخل المدارس تقلل من اعتماد الطلاب على الدروس الخارجية.

وطالب النائب رئيسَ مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتَي التعليم والبحث العلمي والتنمية المحلية بالبرلمان، واستدعاء وزيرَي التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية؛ للرد عليه.

اقرأ أيضًا:

مشروع تعديل الايجار القديم.. ما الموقف القانوني حال رفض المستأجر الإخلاء؟

اضطراب الملاحة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

الخط الرابع للمترو.. دراسة المرحلة الثانية بطول 31.8 كم و21 محطة

حالات ينتهي فيها عقد الايجار القديم قبل 7 سنوات.. تعرف عليها