الصيف بدأ رسميًا.. الأرصاد تُعلن ارتفاع الحرارة والظواهر الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الصيف يبدأ رسميًا من اليوم 21 يونيو، لافتة إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع خلال الأسبوع الجاري لكنها ستكون حول المعدلات الطبيعية.

وأضافت "غانم"، أنه يجب على المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة لتفادي الإجهاد الحراري أو الإصابة بضربات الشمس.

وتابعت: من أبرز العوامل التي تؤثر على حالة الطقس خلال الصيف هو منخفض الهند الموسمي، والذي يعد أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسبة الرطوبة، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بشكل كبير، حيث يشعر المواطن بدرجة حرارة أعلى من المسجلة بحوالي درجتين إلى 3 درجات.

وأكدت أن الحرارة على القاهرة خلال الفترة الحالية تصل لـ 36 درجة، و40 درجة على المناطق الجنوبية.

وأشارت إلى أنه يوجد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، كما تبقى الشبورة المائية صباحًا وهي الظاهرة المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة أحيانًا.

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