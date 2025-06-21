يُعطي للحوامل.. لقاح جديد للوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي في مصر

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور عمرو سيف، المدير الإقليمي لشركة فايزر في مصر ودول المشرق العربي والعراق، عن اعتزام الشركة طرح لقاح مضاد للفيروس المخلوي التنفسي في الربع الأخير من العام الجاري، وهو مخصص للحوامل لحماية أطفالهن من أعراض الفيروس.

وأوضح "سيف" خلال جلسة صحفية، أنه من المقرر تلقي النساء الحوامل للقاح خلال الثلث الثالث من الحمل، معتبرًا أن ذلك اللقاح يُقلل من فرص إصابة الرُضع بالفيروس المخلوي، مما يقلل كذلك من احتمالية دخولهم الحضانات والوفاة.

وفي 2023، وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية على تلقي النساء الحوامل للقاح شركة فايزر المضاد للفيروس المخلوي التنفسي.

وتسمح الموافقة بإعطاء اللقاح للنساء بعد مرور ما يتراوح بين 32 و36 أسبوعًا من بداية الحمل لمنع إصابة الجهاز التنفسي السفلي بالعدوى أو الأعراض المرضية الشديدة عند الرضع حتى يصلوا إلى عمر ستة أشهر.

الفيروس المخلوي التنفسي، شديد العدوى يسبب مرضًا شبيهًا بالأنفلونزا لدى الأشخاص من جميع الأعمار وتزداد شدته مع تقدم العمر.

وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، فإن الفيروس المخلوي التنفسي مسؤول عمّا يقدر بـ177 ألف حالة استشفاء و14 ألف حالة وفاة سنويًا بين البالغين الذين يبلغون 65 عامًا وما فوق.

والرضع هم الأكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة للإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، وتشير بيانات حكومية إلى أن ما يتراوح بين 58 ألفًا إلى 80 ألف طفل دون الخامسة يدخلون إلى المستشفيات سنويًا بسبب الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة.

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