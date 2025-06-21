طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: نشاط رياح والعظمى بالقاهرة 36 درجة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم السبت الموافق 21 يونيو 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يسود اليوم السبت استقرار في الأحوال الجوية على مستوى الجمهورية.

وتُسجّل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى اليوم 36 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة بمناطق متفرقة، مما يضفي بعض الاعتدال على الأجواء خلال فترات الظهيرة.

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