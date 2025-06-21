برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأدوية منتهية الصلاحية

كتب- نشأت علي:

تقدّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير الصحة ووزيرة التنمية المحلية، بشأن ضعف الرقابة على سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق والصيدليات، محذرًا من الآثار الخطيرة التي قد تترتب على تداول تلك الأدوية على صحة المواطنين.

وانتقد النائب القصور الواضح في آليات سحب الأدوية من الأسواق، سواء من الصيدليات أو من مخازن التوزيع، مشيرًا إلى تكرار وقائع بيع أو استخدام أدوية غير صالحة للاستهلاك، في ظل غياب المتابعة الجادة من قبل الجهات المختصة.

وأكد "أمين" أن هناك قرارات وزارية وتنظيمية تلزم شركات التوزيع والصيدليات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية وإعدامها بطرق آمنة، إلا أن الواقع يكشف عن ضعف في تنفيذ تلك الإجراءات، حيث تستمر بعض الصيدليات في عرض أدوية منتهية أو قريبة من الانتهاء دون اتخاذ التدابير الوقائية أو تنبيه المرضى.

وتساءل النائب عن الآليات المتبعة حاليًا لمتابعة عمليات السحب، وعن سبب عدم تفعيل منظومة إلكترونية تربط الصيدليات بالوزارة لرصد وتحديد الأدوية منتهية الصلاحية.

كما طالب بتوضيح الإجراءات العقابية المطبقة بحق المخالفين، سواء من الصيدليات أو شركات التوزيع، ومدى وجود تنسيق بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة في هذا الشأن.

ودعا النائب وزارة الصحة إلى تكثيف حملاتها التفتيشية على الصيدليات، بما يضمن سلامة الأدوية المتداولة ويمنع تسرب الأدوية غير الصالحة إلى الأسواق.

وفي السياق نفسه، وجّه النائب أشرف أمين التحية إلى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مشيدًا بما حققته المحافظة من نجاحات في هذا الملف، حيث تصدرت على مستوى الجمهورية في تطبيق مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، بنسبة بلغت 96.5% من إجمالي الصيدليات بالمحافظة.

وتساءل النائب عن سبب عدم تعميم تجربة الوادي الجديد على باقي المحافظات، مطالبًا رئيس مجلس الوزراء بتكليف جميع المحافظين بتطبيق التجربة حفاظًا على صحة المواطنين. كما أعرب عن استغرابه من انتظار بعض المحافظين لتكليفات مباشرة قبل التحرك في قضايا بهذه الأهمية.

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