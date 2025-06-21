كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تمكنت قوات الحماية المدنية، والإنقاذ المركزى، ومسئولي أحياء المنطقة الشمالية من استخراج ناجيين اثنين آخرين في حادث انهيار العقارين ٢٠ ، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصري بحي حدائق القبة، ليرتفع عدد الناجين إلى ١٦ ناجيا، و3 حالات وفاة حتى الآن، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلاقي العلاج اللازم.

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ربيع كراكي، مدير الممارسات الزراعية والأغذية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم القطاع الزراعي المصري، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، والدكتور نعيم مصيلحي، مستشار الوزير للتوسع الأفقي.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت الذي يوافق بداية الانقلاب الصيفي 2025، وذلك حسبما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية.

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن جداول لفصل التيار الكهربائي.

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات البرنامج التدريبي الموسع للقائمين على أعمال المسح الوطني الشامل للحضانات استعدادًا لبدء أعمال المسح على مستوى الجمهورية.

نشر فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تغريدة باللغة الفارسية لأول مرة، أدان فيها استمرار العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محذرا من محاولات الكيان الصهيوني لنشر الفوضى في المنطقة وتحويلها إلى ساحة للصراعات والحروب.

أكد اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقاً والمستشار السابق لرئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، أن نزاهة الانتخابات في مصر تصل إلى 100%.