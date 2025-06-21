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اضطراب الملاحة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص السبت 21 يونيو 2025

حالة الطقس

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت 21 يونيو وحتى الخميس 26 يونيو 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم السبت أول أيام فصل الصيف، شبورة مائية على الطرق الزراعية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء ونشاط لحركة الرياح على أغلب الانحاء.

كما أشارت إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس لتكون سرعة الرياح ما بين 60:50 كم|س وارتفاع موج البحر من 3:2 متر.

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