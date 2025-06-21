عمرو أديب: نتائج الأهلي المخيبة للآمال تكشف ضعف اللاعب المصري

كتب- حسن مرسي:



علق الإعلامي عمرو أديب على النتائج المخيبة للآمال للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن أداء الفريق كشف عن مشكلة أعمق في الكرة المصرية.



وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه ليس "شمتانًا أو بحفل على الأهلي"، بل إن ما حدث "ضايقني".



وأوضح أن "اللاعب المصري يُدلل دلعًا غير طبيعي، وعندما يخرج ليلعب دوليًا يقع من لمسة".



وتساءل مستنكرًا: "معقولة إحنا ضعاف أوي كده في أي اشتباك، مفيش صحة ولا جري في فرقة مليارية؟".



وأكد أديب أن الفريق لم يصنع هجمة، متسائلًا: "ده الأهلي اللي منه 8 لاعيبة من منتخب مصر؟".



وتابع: "خلاص مبنعرفش نلعب غير قدام سيراميكا وحرس الحدود، إحنا في دوري كارتون وبنضحك على نفسنا".



وأشار إلى أن اللاعب المصري "بندلعه ولما بيطلع يلعب دولي بيقع من لمسة، معقولة إحنا ضعاف أوي كده في أي اشتباك".



ولفت أديب إلى أن الأهلي تأثر كثيرًا بغياب لاعبه إمام عاشور، الذي تعرض للإصابة في المباراة الأولى.



في سياق متصل، انتقد أديب سلوك أحد لاعبي الأهلي الذي "يتنمر على ميسي"، واصفًا هذا السلوك بأنه "عيب".



وأوضح أن "الرياضة سمو وأخلاق وفروسية"، مخاطبًا اللاعب المتنمر: "إذا كان ميسي الخارق للعادة قصير، إنت يا طويل عملت إيه؟".







