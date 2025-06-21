الخط الرابع للمترو.. دراسة المرحلة الثانية بطول 31.8 كم و21 محطة

كتب- محمد نصار ومحمد أبو بكر:

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مع جونيشيرو ناكاتسوكا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميتسوبيشي ماشينيري اليابانية، لمتابعة تطورات تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والتي تنفذ الشركة اليابانية خلالها الأعمال الكهروميكانيكية والورشة الرئيسية للخط.

وشهد اللقاء استعراضًا شاملًا لأعمال المشروع، حيث أوضح الوزير أنه يجري حاليًا دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو، والتي تمتد بطول 31.8 كيلومترًا، وتشمل 21 محطة، منها 6 محطات علوية و15 محطة نفقية.

ومن المخطط أن يبدأ المسار في نفق أرضي ليتقاطع مع الخط السادس للمترو (الذي لا يزال قيد الدراسة) عند محطة السيدة عائشة، ثم يمتد عبر شارع صلاح سالم وصولًا إلى طريق النصر، مرورًا بـجامعة الأزهر، ومنها إلى مدينة نصر، حيث تتقاطع المرحلة الثانية مع مونوريل شرق النيل عند محطة الطيران.

ويستمر الخط بعد ذلك في الاتجاه نحو الجنوب الشرقي حتى يتقاطع مع الطريق الدائري في منطقة المجمع الأمني وأكاديمية الشرطة، ما يعزز ربط المناطق الحيوية بشرق القاهرة بشبكة النقل الجماعي المتكامل.

وأوضح الوزير أن المسار المقترح للمرحلة الثانية من الخط الرابع يمتد شرقيًا بعد أكاديمية الشرطة عبر محور السادات، وذلك في مسار علوي يمر بمناطق إسكان الشباب، الياسمين، والبنفسج داخل القاهرة الجديدة، وصولًا إلى منطقة التجمع الأول.

ويستمر الخط بعد ذلك باتجاه الشمال، لينتهي عند موقع ورشة العمرة الجسيمة الخاصة بالخط الرابع، والتي تقع شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة/السويس، وهو ما يمثل نقطة نهاية المرحلة الثانية من المشروع.

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