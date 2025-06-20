عمرو أديب يحذر من كارثة إشعاعية: "التهور الإسرائيلي" يهدد المنطقة

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على التطورات الأخيرة في المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هذه المواجهة أدت إلى انهيار أسطورة الغلاف الحديدي الإسرائيلي.

قال أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن مسئولًا أمريكيًّا أبدى تخوفًا من نفاد صواريخ الدفاع الإسرائيلية التي تُطلق لاعتراض الصواريخ الإيرانية.

وأشار إلى أن الأمر وصل إلى مرحلة إطلاق إيران صاروخًا واحدًا يصل إلى هدفه دون اعتراضه، موضحًا أن التطور "المرعب" يكمن في تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تحذيره من مخاطر الإشعاع من مفاعلات نووية جراء الضربات الإسرائيلية.

نوه أديب بأن أي تسريبات إشعاعية تحدث ستؤدي إلى كارثة في المنطقة بأكملها، واصفًا ما يحدث بأنه "تهور إسرائيلي" أمام ضربات إيرانية.

وأكد أن المنطقة معرضة للمرة الأولى لمخاطر التسريبات النووية، موضحًا أنه في الفترة الحالية يلاحظ أن كثيرين يغادرون دولهم في الشرق الأوسط جراء الأوضاع الراهنة.

وشدد أديب على أن أحدًا لن يتحمل حدوث مثل هذه الكارثة، وأن الجميع في المنطقة سيكون خاسرًا، وفي المقدمة ستكون الولايات المتحدة.

وأفاد بأن إسرائيل هي التي بدأت هذه الحرب وأوصلت المنطقة لما وصلت إليه، موضحًا أن تل أبيب شعرت بـ "عنجهية وغرور" وظنت أنها قادرة على حسم الأمور في غضون فترة قصيرة.

علق الإعلامي عمرو أديب مجددًا على الضربات الصاروخية الإيرانية ضد أهداف في العمق الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية، قائلًا: "اللي عملته إيران في إسرائيل مفاجأة.. هدت أسطورة القبة الحديدية الإسرائيلية".

وأضاف أديب أن "الجميع خاسر، وعلى رأسهم أمريكا"، مشيرًا إلى تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بقوله "نستنى أسبوعين ونشوف إيه يحصل".

وتابع أديب: "أي تسريب إشعاعي بسبب التهور الإسرائيلي؛ هيأثر على المنطقة كلها، وهذا الأمر في منتهى الخطورة، وعلينا جميعًا الحذر كل الحذر"، مضيفًا: "عايز أفهم أمريكا وإسرائيل كيف يفكران.. النووي نهاية العالم ومحدش عارف اللي تحت الأرض في إيران في إيه".