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استخراج ناجيين آخرين في حادث انهيار عقاري حدائق القبة

11:25 م الجمعة 20 يونيو 2025

حادث انهيار عقاري حدائق القبة

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كتب- محمد نصار:

تمكنت قوات الحماية المدنية، والإنقاذ المركزى، ومسئولي أحياء المنطقة الشمالية من استخراج ناجيين اثنين آخرين في حادث انهيار العقارين ٢٠ ، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصري بحي حدائق القبة، ليرتفع عدد الناجين إلى ١٦ ناجيا، و3 حالات وفاة حتى الآن، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلاقي العلاج اللازم.

ووجه محافظ القاهرة، بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم، واتخاذ اللازم نحو مساعدة الأسر المضارة.

وما تزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزى وأجهزة المحافظة تواصل البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الانقاض

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