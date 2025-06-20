محافظة القاهرة: 3 وفيات و14 ناجيًا في حادث انهيار عقارات حدائق القبة

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه تم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المحيطة بالعقارين المنهارين في ٢٠ ، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصري بحي حدائق القبة لبيان مدى تأثرهم من الحادث خاصة وأن العقارين المنهارين وأغلب العقارات الموجودة بالمنطقة المحيطة به قديمة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزي وأجهزة المحافظة مازالت تواصل البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض بعد الحادث الذي أسفر عن استخراج ١٤ ناجيا، و٣ حالات وفاة حتى الآن.

ويواصل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تواجده بموقع الحادث للاشراف على عمليات البحث وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.