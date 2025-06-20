"الكهرباء" تكشف حقيقة وجود جداول لفصل التيار وتخفيف الأحمال

كتب- محمد صلاح:



كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن جداول لفصل التيار الكهربائي.



ونفت الشركة وجود أي خطط حاليًا لتخفيف أحمال الكهرباء، مؤكدة أن ما تم تداوله غير صحيح مطلقًا.



وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ردًا على أحد المواطنين الذي تساءل عن أسباب تكرار انقطاع الكهرباء، أن أي انقطاع في التيار الكهربائي يحدث نتيجة أعطال طارئة، مؤكدة أن فرق الصيانة تتعامل على الفور مع الأعطال عند تلقي البلاغات من المواطنين.



كما أن الشركة تتواصل مع المواطنين المتضررين من انقطاع التيار عبر الرسائل الخاصة، لبحث أسباب الانقطاع والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن نفى ما تم تداوله بشأن تخفيف الأحمال، مشيرا إلى أن الانقطاعات التي تم رصدها مؤخرًا هي حالات فردية ناتجة عن أعطال فنية أو طارئة، وليست جزءًا من سياسة أو جدول زمني لتقنين الاستهلاك.



وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتابع بشكل يومي أداء شبكات الكهرباء، وأن الجهات المختصة تعمل على إصلاح الأعطال بشكل فوري لتأمين استمرار الخدمة للمواطنين دون انقطاع.











