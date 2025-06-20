مجدي الجلاد: إنجاز دولي جديد لمؤسسة "أونا" الأكبر والأكثر مهنية في مصر

القاهرة - (مصراوي):

حصدت الزميلة سارة أبو شادي، رئيس قسم الشئون العربية والدولية بموقع مصراوي، الجائزة الأولى في البحث المعمق بجائزة "القصة الحقيقية" True Story Award الدولية لعام 2025.

واختارت لجنة تحكيم True Story Award الدولية تحقيق "الفخ الروسي" للزميلة سارة أبو شادي، والذي نشر بمصراوي التابع لمجموعة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم "مصراوي ، ويلا كورة، والكونسلتو، وشيفت"، لأول مرة 23 سبتمبر الماضي، ليكون أفضل تحقيق عالمي خلال العام الماضي في البحث المعمق.

يسلط تحقيق "الفخ الروسي" الضوء على معاناة مصريين وعرب تم التغرير بهم وتجنيدهم في صفوف الجيش الروسي للقتال في الحرب الدائرة ضد أوكرانيا منذ قرابة عامين.

وقال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة "أونا" إن الجائزة العالمية الرفيعة، إنما تتوج الجهد الكبير والتميز المهني، للزميلة الصحفية النابهة سارة أبو شادي، والتي استطاعت تحقيق "اختراق صحفي نادر" لعصابات تجنيد الشباب والطلبة المصريين والعرب، في صفوف الجيش الروسي، في الحرب ضد أوكرانيا، باستخدام إغراء الجنسية والمال.

وأعرب الجلاد عن فخره الشديد بالإنجاز العالمي لسارة و"مصراوي"، مؤكداً أن تحقيق "مصراوي" خاض منافسة عنيفة مع كافة الصحف والمواقع العالمية، وحصد الجائزة عن جدارة واستحقاق، وهو ما يؤكد المهنية والموضوعية والاحتراف الصحفي، في المؤسسة الإعلامية والصحفية الأكبر في مصر.

ويسرد التحقيق قصص عدد من الشباب المصري والسوري سافروا إلى روسيا بحثًا عن غدٍ أفضل، لينتهي بهم الحال في الصفوف الأمامية بالجيش الروسي ليواجهوا مصيرهم إما قتلًا أو أسرًا.

جائزة "القصة الحقيقية" True Story Award للصحافة، الهدف منها جعل أصوات الصحفيين والمراسلين مسموعة خارج حدود بلدانهم الأصلية لزيادة تنوع وجهات النظر المقدمة.

للاطلاع على النص الأصلي لتحقيق "الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية (اضغط هنا)