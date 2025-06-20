كتبت- نور العمروسي:



نظم المجلس القومي للمرأة اجتماع اللجنة التيسيرية السنوي السادس لبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" المشترك، "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل نمو شامل ومستدام – المعروف باسم (رابحة)".



جاء ذلك بحضور مي محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس وشيرويت إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي وأمنية مبارك من إدارة التعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة وعدد من ممثلي الجهات الشريكة للمشروع من اليونيدو وزارة التجارة والصناعة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، واليونيدو، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



وأكدت مي محمود على أن هذا الاجتماع سوف يناقش التقدم المحرز في برنامج "رابحة" والتحديات المحتملة والحلول لمواجهتها مشيرة إلى النجاح الذي حققته رائدات الأعمال في هذا البرنامج علي مدار السنوات الماضية وعبرت عن تمنياتها بتنفيذ العديد من المشروعات الجديدة في إطار هذه الشراكة المتميزة.



فيما أعربت منال ممدوح الخبيرة الاقتصادية في مجال التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة عن تمنيها أن لا يقتصر هذا المشروع علي مرحلة واحدة، وأن يكون له عدة مراحل في المستقبل.



وأكد أحمد صبحي محمد الكناني مساعد أول مدير عام بالقطاع المركزي للخدمات غير الرسمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النجاح الذي حققه البرنامج بين الجهات الشريكة، متمنيًا أن تركز الفترة القادة علي خريجات البرنامج لاستكمال دعم المشروع.



فيما أشاد نور حسين التعاون الكندي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجهود المجلس القومي للمرأة وقيادته المتميزة للمشروع مع الجهات الشريكة وأكد أن مشروع رابحة يعد أحد أفضل التجارب ليس فقط للمستفيدات من النساء بل للكيانات المختلفة.



كما أكدت إيمان عمران رئيسة فريق برنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر أن مشروع رابحة هو أحد المشاريع النشطة جدًا حيث انه يعمل على توسيع الخدمات، والمهارات الشخصية ومعالجة جميع القضايا ودعم قدرات مختلف النساء وأعربت عن تمنيتها بتحقيق المزيد من النجاحات.



فيما أكدت مروة علم الدين ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر علي أن الهيئة فى مصر قد حققت نتائج ممتازة بالشراكة مع اليونيدو مؤكدة أنه في هذا العامين الماضيين كان التركيز على محاولة إضفاء الطابع المؤسسي للتأكد من وجود استدامة وتأثير للتغيير على أرض الواقع.



وأكدت فيربي استيكي رئيس قسم الإنتاج العادل ومعايير الاستدامة والتجارة باليونيدو أن هذا المشروع هو مشروع نشط للغاية في الحكومات التي تُركز على أفكار للأعمال، وتوسيع الخدمات وتطوير المهارات الشخصية ومعالجة جميع القضايا ودعم قدرات السيدات.



فيما قامت نورا رافع أخصائية برامج بمنظمة الأمم المتحدة للمرأة في مصر باستعراض النتائج المتوقعة والميزانية الخاصة بمشروع رابحة كما ناقشت التحديات التي واجهها المشروع خلال الخمس سنوات الماضية والمحافظات التي يستهدفها المشروع وعرضت مقارنة بين التحديات والفرص أمام المشروع مؤكدة علي زيادة الإنتاجية وفرص العمل التي تولدها رائدات الأعمال.



ثم قامت لارا ميخائيل مستشارة الرصد والتقييم بهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر باستعراض دور مشروع رابحة في تقليل العوائق أمام ريادة الأعمال النسائية ودخول المرأة سوق العمل والبقاء فيه مشيرة إلي الإصلاحات التشريعية والسياسية التي صيغت لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال وإمكانية الوصول إلى خدمات الدعم.



وأشارت شريهان حبيب منسقة البرنامج باليونيدو الي مخرجات برنامج رابحة التي تتضمن الإنتاجية وفرص العمل التي تخلقها رائدات الأعمال.



كما أشارت إلى إستراتيجية الاستدامة التي تعتمد على المشاركة في تنفيذ أنشطة البرنامج ودمج أدوات الرصد والتقييم والبحث والتعلم داخل المؤسسات المحددة.







