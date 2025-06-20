غدًا.. بداية الانقلاب الصيفي والأرصاد تكشف حالة الطقس

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت الذي يوافق بداية الانقلاب الصيفي 2025، وذلك حسبما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وقالت الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد غدًا طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

وفيما يتعلق بحالة البحر وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع اضطراب بحركة الملاحة البحرية على خليج السويس لتكون سرعة الرياح ما بين 60:50 كم/ س وارتفاع موج البحر من 3:2 متر.

وشبورة مائية على الطرق الزراعية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء ونشاط لحركة الرياح على أغلب الانحاء.

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