إعلان

غدًا.. بداية الانقلاب الصيفي والأرصاد تكشف حالة الطقس

08:51 م الجمعة 20 يونيو 2025

حالة الطقس بجنوب سيناء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت الذي يوافق بداية الانقلاب الصيفي 2025، وذلك حسبما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وقالت الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد غدًا طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

وفيما يتعلق بحالة البحر وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع اضطراب بحركة الملاحة البحرية على خليج السويس لتكون سرعة الرياح ما بين 60:50 كم/ س وارتفاع موج البحر من 3:2 متر.

وشبورة مائية على الطرق الزراعية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء ونشاط لحركة الرياح على أغلب الانحاء.

اقرأ أيضًا:

للقطاع الخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يونيو 2025

استخراج 13 ناجِ أسفل أنقاض عقاري حدائق القبة

"معلومات الوزراء": تحويل السيارة للغاز يوفر 2270 جنيهًا شهريًا للمواطن

قانون العمل الجديد| حالات يُمنع فيها فصل الموظف - تفاصيل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان