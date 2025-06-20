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اللواء رفعت قمصان: الانتخابات في مصر نزيه بنسبة 100% -(فيديو)

08:29 م الجمعة 20 يونيو 2025

اللواء رفعت قمصان

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كتب- محمد شاكر:

أكد اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقاً والمستشار السابق لرئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، أن نزاهة الانتخابات في مصر تصل إلى 100%.

وقال قمصان في تصريحات لبرنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي على منصة "مصراوي": "علينا أن نفرق بين الإدارة الانتخابية وتنظيم الانتخابات، وبين السلوك الانتخابي الميداني في الشارع."

وأضاف قمصان: "لدينا إدارة انتخابية اسمها الهيئة الوطنية للانتخابات، وقد تم إنشاؤها وفق أعلى المعايير الدولية في العالم.

وواصل: زرت أكثر من 18 دولة في العالم وتعرفت على الأنظمة الانتخابية والإدارات الانتخابية بها، وهناك منظمات دولية تعمل في مجال الانتخابات في العالم وضعت معايير صارمة لذلك.

وأكمل: تُمنح الدولة التي تدخل في إطار المنافسات الدولية للانتخابات بناءً على أربعة معايير رئيسية هي: الاستقلالية، والعمومية، والاستدامة، والحيدة والنزاهة والشفافية."

https://www.facebook.com/watch/?v=1042393084534972&rdid=SDaT7cWZH5v5vtnU

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اللواء رفعت قمصان الانتخابات في مصر
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