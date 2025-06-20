لحظة إنقاذ طفلة بعد أكثر من 7 ساعات تحت أنقاض عقاري حدائق القبة

كتب- محمد نصار:

قالت محافظة القاهرة في بيان، إن قوات الحماية المدنية، نجحت في استخراج فتاة صغيرة من تحت أنقاض عقاري حدائق القبة بعد أكثر من 7 ساعات تحت الأنقاض.

وأضافت المحافظة، أنه تم نقل الفتاة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج ليرتفع عدد الناجين إلى ١٤ ناجيا في حادث انهيار العقارين ٢٠ ، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصري بحي حدائق القبة، مع وجود ٣ حالات وفاة حتى الآن.

ويواصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إشرافه على عمليات إنقاذ سكان العقارين المنهارين، وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا بانهيار العقارين.

وعلى الفور انتقل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقارين، وماتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزي وأجهزة المحافظة تواصل البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض.