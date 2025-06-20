كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توضيح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله من منشورات على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن إعلانات منسوبة لوزارة العمل، تزعم توفير وظائف للعمل من المنزل بمقابل مالي يصل إلى 1500 جنيها في الساعة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

شديد الحرارة نهارا.. توقعات طقس السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 21 يونيو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

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مصر تعرض فرص تشغيل مطاراتها على كبرى الشركات العالمية

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عددًا من اللقاءات رفيعة المستوى مع قيادات كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل وإدارة المطارات، وذلك خلال مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين من معرض باريس الدولي للطيران والفضاء "لوبورجيه".

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لأول مرة.. شيخ الأزهر يغرد بالفارسية ويدين العدوان الصهيوني على إيران

نشر فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تغريدة باللغة الفارسية لأول مرة، أدان فيها استمرار العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محذرا من محاولات الكيان الصهيوني لنشر الفوضى في المنطقة وتحويلها إلى ساحة للصراعات والحروب.

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وزيرة التضامن تتابع حادث انهيار عقارين بحدائق القبة وتوجه بتقديم الدعم العاجل

تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تطورات حادث انهيار عقارين بمنطقة حدائق القبة، وتصدع عقار ثالث مجاور لهما بشكل جزئي، في وقت تواصل فيه قوات الحماية المدنية أعمالها لرفع الأنقاض والبحث عن ناجين أو ضحايا أسفل الركام.

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انهيار عقارين بحدائق القبة.. وفاة شخص واستخراج 9 ناجين

تمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج ٩ ناجين في حادث انهيار العقارين ٢٠ ، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصري بحي حدائق القبة، بالاضافة إلى حالة وفاة واحدة حتى الآن، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلاقي العلاج اللازم.

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من المنزل وبـ1500 جنيه في الساعة.. حقيقة إعلان على "فيسبوك" منسوب لوزارة العمل

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله من منشورات على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن إعلانات منسوبة لوزارة العمل، تزعم توفير وظائف للعمل من المنزل بمقابل مالي يصل إلى ١٥٠٠ جنيه في الساعة.

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للقطاع الخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يونيو 2025

شف مصدر مسئول بوزارة العمل، موعد إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

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وزير الإنتاج الحربي يبحث مع رئيس وزراء صربيا تعزيز التعاون الصناعي المشترك

أكد المهندس محمد صلاح، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن استراتيجية الوزارة تقوم على الانفتاح على التعاون مع مختلف الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجالات الصناعة، بهدف تبادل الخبرات ونقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

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رئيس وزراء صربيا يزور المتحف الكبير والأهرامات: منبهرون بعظمة الحضارة المصرية

أجرى الدكتور ديورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، جولة ميدانية شملت عددًا من أبرز المعالم والمتاحف الأثرية، حيث زار المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بالإضافة إلى منطقة أهرامات الجيزة، وذلك برفقة وفد رفيع المستوى يضم عددًا من الوزراء وأعضاء البرلمان الصربي.

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وزير النقل: ندرس مد الخط الرابع للمترو إلى ميدان الحصري

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع جونيشيرو ناكاتسوكا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميتسوبيشي ماشينيري اليابانية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مشروعات مترو الأنفاق، وذلك بحضور قيادات وزارة النقل، وعلى رأسهم المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، واللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق.

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