محافظ الجيزة: إنشاء تمثال للدكتور مجدي يعقوب بميدان الكيت كات

كتب- محمد أبو بكر:

شهد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة، ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، لإنشاء تمثال للطبيب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، وذلك بميدان الكيت كات بحي إمبابة.

وتمت مراسم توقيع البروتوكول بديوان عام محافظة الجيزة بحي العجوزة، حيث وقع عن المحافظة الأستاذ محمد نور الدين السكرتير العام، بينما وقّع عن وزارة الثقافة المهندس حمدي محمود السطوحي، مساعد الوزير للمشروعات الثقافية والفنية والمشرف على صندوق التنمية الثقافية.

وأكد محافظ الجيزة أن البروتوكول يهدف إلى تخليد اسم الدكتور مجدي يعقوب، تقديرًا لعطائه الطبي والإنساني الكبير، خاصة في خدمة المرضى غير القادرين، مشيرًا إلى أن التمثال سيكون بمثابة رمز ملهم للأجيال الجديدة في العطاء والتفاني.

وأوضح النجار أن وزارة الثقافة ستتولى تنفيذ التمثال من خلال التعاقد مع أحد النحاتين المتخصصين، والإشراف الكامل على جميع الجوانب الفنية بما يليق بمكانة الدكتور يعقوب، فيما ستساهم محافظة الجيزة في توفير التمويل اللازم، إلى جانب إعادة تأهيل ميدان الكيت كات لاستقبال هذا العمل الفني بالشكل المناسب.

وأشار إلى تشكيل لجنة مشتركة بين المحافظة ووزارة الثقافة لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع وتذليل العقبات، مع التنسيق المستمر بين الجانبين لضمان إنجاز العمل وفقًا لأعلى المعايير.

واختتم محافظ الجيزة تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع يجسد توجه الدولة لدعم الثقافة الوطنية والاعتراف بجهود العلماء والمبدعين، مشددًا على أهمية هذا النوع من المبادرات في ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز رموزها الخالدة.

اقرأ أيضًا:

هل تلجأ مصر لتخفيف الأحمال وقطع الكهرباء الفترة المقبلة؟

شديد الحرارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

تعرف على عقوبة احتكار الأسمدة الزراعية

قانون العمل الجديد يكشف مصير العامل حال العجز الكامل أو الجزئي

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/6/20/2807183