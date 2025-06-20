مصر تعرض فرص تشغيل مطاراتها على كبرى الشركات العالمية

كتب- محمد أبو بكر:

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عددًا من اللقاءات رفيعة المستوى مع قيادات كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل وإدارة المطارات، وذلك خلال مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين من معرض باريس الدولي للطيران والفضاء "لوبورجيه".

يأتي ذلك؛ في إطار توجه الدولة المصرية نحو الانفتاح على الشراكات الدولية وتبني أحدث الممارسات العالمية في قطاع الطيران المدني،

شارك في اللقاءات كل من السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، والمحاسب أماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني.

واستهل الوزير لقاءاته باجتماع مع فيليب باسكال، الرئيس التنفيذي لمجموعة Groupe ADP، وكريستيل دو روبيايارد، الرئيس المالي ومدير الاستراتيجية بالمجموعة، حيث جرى بحث التعاون في تطوير مطار القاهرة الدولي، مع الاستفادة من خبرات المجموعة في التصميم والتشغيل وتطبيق معايير الطاقة النظيفة والاستدامة.

وأعرب باسكال عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في تحديث قطاع الطيران، مشيرًا إلى استعداد المجموعة لدعم مشروع تطوير مطار القاهرة عبر حلول تشغيلية مبتكرة ومستدامة تعكس خبراتهم الدولية.

وفي لقاء آخر، عقد الوزير اجتماعًا مع مسؤولي مجموعة مطارات روما (ADR)، حيث تم استعراض تجربة تشغيل مطار "ليوناردو دا فينشي" الدولي، وبحث فرص التعاون لتطوير البنية التحتية للمطارات المصرية. وأكد مسؤولو المجموعة رغبتهم في توسيع التعاون من خلال دراسة فرص الشراكة بعدد من المطارات، بما يعزز التنمية المستدامة في قطاع النقل الجوي.

كما التقى الوزير بوفد مجموعة "رويال سكيبول" الهولندية، المشغّلة لمطار سكيبول بأمستردام، حيث تمت مناقشة آفاق التعاون في الرقمنة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والاستدامة البيئية. وأكد هانز فان دي بيرغ، مدير تطوير الأعمال الدولية بالمجموعة، أهمية الشراكة مع مصر نظرًا لموقعها الاستراتيجي وطموحاتها في تطوير البنية الجوية.

وفي ذات السياق، عقد الحفني اجتماعًا مع سيركان كابتان، الرئيس التنفيذي لشركة TAV Airports التركية، تناول سبل التعاون في تشغيل وصيانة عدد من المطارات المصرية، إلى جانب إنشاء أكاديمية تدريب وطنية وتوطين الأنظمة الرقمية وتطوير الأسواق الحرة بالمطارات.

وأكد كابتان أن السوق المصري يزخر بفرص استثمارية واعدة، مشددًا على اهتمام شركته بإقامة شراكات استراتيجية طويلة الأجل مع وزارة الطيران المدني لرفع كفاءة التشغيل وإعداد الكوادر وفق أفضل المعايير.

وفي ختام لقاءاته، صرح الدكتور سامح الحفني بأن اللقاءات التي عقدت في باريس تمثل نقلة مهمة نحو تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى التعاون القائم مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لطرح أولى المطارات المصرية للتشغيل من قبل القطاع الخاص قبل نهاية العام الجاري، بدءًا بمطار الغردقة الدولي.

وأضاف أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجية وطنية لتحديث المطارات بالتعاون مع الشركاء الدوليين، عبر نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية، بما يُسهم في تحسين تجربة السفر ورفع كفاءة الأداء وزيادة تنافسية المطارات المصرية إقليميًا ودوليًا.

ودعا وزير الطيران المدني مسؤولي الشركات الدولية إلى زيارة مصر خلال الفترة المقبلة للاطلاع ميدانيًا على الفرص الاستثمارية ومشروعات التطوير الجارية، مؤكدًا التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مشجعة تدعم التنمية المستدامة في قطاع الطيران.

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