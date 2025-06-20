شديد الحرارة نهارا.. توقعات طقس السبت

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 21 يونيو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، إنه يسود غدًا السبت، طقس شديد الحرارة نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، فيما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية ليلاً، مع انخفاض درجات الحرارة في ساعات الصباح الباكر.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا السبت تشهد استمرار تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، والتي قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، وكذلك شمال ووسط سيناء.

كما حذّرت الهيئة من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و50 كم/س، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 إلى 3 أمتار، بينما تظل الأوضاع معتدلة في البحرين المتوسط والأحمر مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر.

درجات الحرارة والظواهر المتوقعة غدًا السبت 21 يونيو 2025:

القاهرة الكبرى: العظمى 36 – الصغرى 24 – شبورة مائية – رياح نشطة أحيانًا (30 كم/س) – الطقس مشمس.

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 35 – الصغرى 23 – شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا – رياح معتدلة (26 كم/س) – الطقس مشمس.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 – الصغرى 21 – شبورة مائية – رياح نشطة أحيانًا (30 كم/س) – طقس غائم جزئيًا.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 31 – الصغرى 22 – شبورة مائية قد تكون كثيفة – رياح نشطة أحيانًا (32 كم/س) – طقس غائم جزئيًا.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 – الصغرى 26 – رياح نشطة (42 كم/س) – الطقس مشمس.

شمال الصعيد: العظمى 37 – الصغرى 23 – شبورة مائية – رياح نشطة أحيانًا (30 كم/س) – الطقس مشمس.

جنوب الصعيد: العظمى 40 – الصغرى 26 – رياح معتدلة (26 كم/س) – الطقس مشمس.

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