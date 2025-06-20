كتب- محمد شاكر:

أكد اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقًا والمستشار السابق لرئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، أن الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ تبدأ يوم 18 أكتوبر، وينص الدستور على أن تجري الانتخابات خلال الشهرين اللذين يسبقان هذا التاريخ.

وقال قمصان في تصريحات لبرنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي على منصة "مصراوي": "مفهوم 'تجري الانتخابات' الذي نص عليه الدستور يمكن أن نترجمه ترجمة حرفية بمعنى أن ذلك يتم خلال شهري أغسطس وسبتمبر، ومن المؤكد أن يتم الاستعداد للانتخابات قبل ذلك بفترة كافية، حتى يتم استخراج الكارنيهات وما إلى ذلك فور إعلان النتيجة وقبل الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ."

وتابع: "الجلسة الأولى لمجلس النواب المنتهية ولايته كانت يوم 12 يناير، ومن المقرر أن يتم الاستعداد لإجراء الانتخابات قبل هذا الموعد بشهرين أيضًا، أي في بداية شهر نوفمبر، ومن الطبيعي أن يتم التحضير للانتخابات قبل هذه الفترة بعدة أشهر كافية."

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