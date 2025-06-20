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"معلومات الوزراء": تحويل السيارة للغاز يوفر 2270 جنيهًا شهريًا للمواطن

04:22 م الجمعة 20 يونيو 2025

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف مركز المعلومات بمجلس الوزراء، عن وصول عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي إلى 592 ألف سيارة حتى نهاية أبريل الماضي.

يأتي هذا الرقم، بحسب مجلس الوزراء، ضمن منظومة حكومية متكاملة تهدف إلى دعم جهود الدولة في تحقيق معايير بيئية متقدمة وتوفير التكاليف على المواطنين.

وتستهدف الحكومة تحويل 220 ألف سيارة إضافية خلال الفترة بين العامين الماليين 2025/2026 و 2027/2028، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ويعد برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خطوة إيجابية نحو تحقيق فوائد بيئية واقتصادية جمة، فبالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، يساهم البرنامج في توفير تكاليف وقود باهظة على المواطنين، حيث يمكن أن يصل الوفر الشهري إلى 2270 جنيهًا مصريًا عند استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من البنزين.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية على أهمية هذا المشروع في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرة إلى أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر للطاقة.



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