كتب- محمد أبو بكر:

تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تطورات حادث انهيار عقارين بمنطقة حدائق القبة، وتصدع عقار ثالث مجاور لهما بشكل جزئي، في وقت تواصل فيه قوات الحماية المدنية أعمالها لرفع الأنقاض والبحث عن ناجين أو ضحايا أسفل الركام.

وفي إطار توجيهاتها العاجلة، بحسب بيان، الجمعة، كلفت وزيرة التضامن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، إلى جانب فريق الإغاثة التابع للهلال الأحمر المصري، لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة، والوقوف على حجم الأضرار التي خلفها الحادث.

كما شددت الوزيرة على ضرورة الإسراع في إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لحصر الخسائر في الممتلكات، وضمان وصول الدعم المناسب للأسر المتضررة.

وفي السياق ذاته، وجهت الدكتورة مايا مرسي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتوفير الدعم اللازم للسكان المتأثرين من الحادث، سواء من خلال المساعدات العينية أو التدخلات الاجتماعية الفورية، لضمان تخفيف آثار الحادث على المواطنين.

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