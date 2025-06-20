قانون العمل الجديد| حالات يُمنع فيها فصل الموظف - تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

حدد قانون العمل الجديد مجموعة من الأحكام المنظمة لآليات الإخطار بإنهاء علاقة العمل، سواء من جانب العامل أو صاحب العمل، مع الحفاظ على حقوق الطرفين خلال فترة الإخطار، وذلك وفقًا لما ورد في المواد من (159) حتى (163).

ونصت المادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار إلى العامل خلال إجازاته، كما لا تبدأ مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وفي حال حصول العامل على إجازة مرضية أثناء فترة الإخطار، يُوقف سريان المهلة، ولا يُعاد احتسابها إلا من تاريخ انتهاء الإجازة.

ونصت المادة (160) على أن عقد العمل يظل قائمًا خلال فترة الإخطار، ويستمر الطرفان في تنفيذ جميع التزامات العقد، على أن ينتهي العقد بانقضاء المهلة المقررة.

ووفقًا لـلمادة (161)، لا يجوز الاتفاق على إعفاء من شرط الإخطار أو تقليص مدته، بينما يُسمح بالاتفاق على زيادة المدة، كما يجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من فترة الإخطار كليًا أو جزئيًا إذا كان الإنهاء من جانب العامل.

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