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استخراج 13 ناجِ أسفل أنقاض عقاري حدائق القبة

03:59 م الجمعة 20 يونيو 2025
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كتب- محمد نصار:


تمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج ١٣ ناجٍ في حادث انهيار العقارين ٢٠ ، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصري بحى حدائق القبة، منهم ٤ مصابين تم نقلهم لمستشفى الزيتون لتلقي العلاج اللازم، مع وجود حالتي وفاة حتى الآن.

ويواصل محافظ القاهرة إشرافه على عمليات إنقاذ سكان العقارين المنهارين، وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا بانهيار العقارين.

وعلى الفور انتقل محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقارين، وماتزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزي وأجهزة المحافظة تواصل البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض.

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قوات الحماية المدنية حدائق القبة مستشفى الزيتون لتلقي محافظ القاهرة
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