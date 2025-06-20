انهيار عقارين بحدائق القبة.. وفاة شخص واستخراج 9 ناجين



كتب- محمد نصار:

تمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج ٩ ناجين في حادث انهيار العقارين ٢٠ ، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصري بحي حدائق القبة، بالاضافة إلى حالة وفاة واحدة حتى الآن، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلاقي العلاج اللازم.



وواصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إشرافه على عمليات إنقاذ سكان العقارين المنهارين، وبرفقته قوات الحماية المدنية، والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة