للقطاع الخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يونيو 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسئول بوزارة العمل، موعد إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين في القطاع الخاص ستكون يوم الخميس الموافق 26 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1447 هجرية طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

وأكد المصدر، أن صاحب العمل يحق له تشغيل العامل في تلك الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مِثلَي هذا الأجر.

في سياق متصل، كشف المصدر عن موعد إجازة 30 يونيو 2025 للعاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

موعد إجازة 30 يونيو 2025

وقال المصدر، إن موعد إجازة 30 يونيو 2025 للعاملين في القطاع الخاص سيكون يوم الخميس الموافق 3 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية بدلًا من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية.

توحيد مواعيد الإجازات الرسمية

وشدد أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة 30 يونيو 2025 للقطاع العام

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1447 هجرية طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 3 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية.

يأتي ذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

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