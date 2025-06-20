كتب- محمد شاكر:

أكد اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقاً والمستشار السابق لرئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، أننا ما زلنا في حاجة إلى وعي أكثر نضجاً لدى المواطن والناخب المصري، وما زلنا بحاجة إلى أن يتبع المرشحون أساليب منضبطة بدلاً من الأساليب غير اللائقة، وأن يراعوا ضميرهم وعقلهم ووطنهم.

وقال قمصان في تصريحات لبرنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي على منصة "مصراوي": "تأثرت كثيراً بقول إحدى السيدات في أحد الانتخابات عندما أطلقت مقولة 'خُذْ مِنْ خَيْرِهِ وَادِي غَيْرِهِ'، وذلك بعدما لجأ بعض المرشحين إلى توزيع بعض المواد التموينية على الناخبين، وكأن لسان حال هذه السيدة: خذ من خيره وامنح صوتك لمن يستحقه".

وأضاف قمصان: "كانت هذه تصرفات ومقولات سيدة أمية بسيطة، تحت وطأة الضغوط التي ألقيت على كاهلها، وبعد أن حاول البعض إقناعها بما تفعله. ولسان حالها يقول إنها قبلت المعونة ولكنها لم تقبل أن تعطي صوتها إلا لمن يستحق".

وتابع قمصان: "رغم أنني لا أحبذ هذا المثل كثيراً، إلا أنه يحمل دلالة كبيرة على أن المواطن واعٍ، فلا يجب أن نضغط عليه ضغوطاً كثيرة في هذا الوقت، ويجب أن نكون على مستوى المسؤولية وأن نأخذ حذرنا من مثل هذه الممارسات."







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